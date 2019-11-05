، اليوم.. انطلاق فعاليات "حكايا مسك 2019" بمشاركة فنية مميزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تركز على الإنتاج الإعلامي والتفاعلية في رحلة صناعة المشاهد الفنية

تنطلق اليوم فعاليات مبادرة "حكايا مسك 2019"، إحدى مبادرات مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، في نسختها الرابعة ضمن فعاليات موسم الرياض، وتستمر إلى يوم الاثنين المقبل 11 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي؛ حيث سيشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وكانت فعالية "حكايا مسك" إحدى مبادرات مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، قد نظّمت أمس لقاءً تعريفيًّا للإعلاميين عن المبادرة، تَضَمّن جولة على أقسام وأركان الفعالية.

وفي مستهلّ الجولة رحّب عبدالكريم البكر مسؤول العلاقات الإعلامية بمؤسسة "مسك الخيرية" بالإعلاميين؛ مقدرًا حضورهم الذي يعكس اهتمامهم بالرسالة التي تقدّمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"؛ فيما يخص مجالات تمكين الشباب والتشجيع على الإبداع والاستثمار في العقول وتنميتها.

وتحدّث "البكر" عن مبادرة حكايا مسك التي قصت شريط افتتاح ثرائها المعرفي قبل 4 سنوات ونثرته في أرجاء المملكة من شرقها في الخبر، وغربها في جدة، وشمالها في تبوك، وجنوبها في أبها، إضافة إلى المنطقة الوسطى في الرياض.

ولفت إلى أن "حكايا مسك" في نسخها السابقة كانت تركز على 4 أقسام رئيسية: (الإنتاج، والرسم، والأنيميشن، والكتابة)، وعقدت خلالها المئات من ورش العمل التي استفاد منها الآلاف من الشباب؛ مشيرًا إلى عودتها اليوم بطابع فريد ومختلف ومتطور ومميز عن النسخ السابقة في رحاب صناعة الإنتاج والأفلام، مع تخصيص قسم المنتج الصغير للأطفال، وقسم حكايا إعلام عن صناعة القصة الصحفية من بدايتها حتى نهايتها، وسوق حكايا، ومنصة حكايا التي تستضيف أبرز المتخصصين في مجال الإبداع الفني.

من جانبه أوضح مدير مشروع "حكايا مسك" زياد الشبل، أن المبادرة -التي تقام على مساحة 20 ألفًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض- تركز في هذه السنة على الإنتاج الإعلامي؛ مستعرضًا المراحل الرئيسية التي تمرّ بها وهي: مرحلة التحضير للإنتاج، ثم مرحلة ما قبل الإنتاج، ثم الإنتاج الفعلي التي تتمثل في التصوير والإضاءة والتمثيل، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج.

وأشار "الشبل" إلى أن أبرز ما يميز النسخة الجديدة هي الرحلة التفاعلية؛ إذ تقدم "حكايا مسك" رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

ولفت إلى أن "حكايا مسك 2019" تنقل زوارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد، بمشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى؛ مضيفًا: "تتنوع ورش العمل في "حكايا مسك" لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد، التي تقدّمها عدة شركات وأكاديميات مختصة؛ بحيث يتاح للزوار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعد مخصصة للمتفرجين.

يُذكر أن مبادرة "حكايا مسك 2019"، التي يطلقها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، تشهد مشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي؛ حيث سيشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك"، التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة فــي مختلف المجالات الإبداعية.

وتتيح للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم، والتعرف على آخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم من استلهام الأفكار مــن التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيًّا، وتشجع فعاليات الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

وتتميز "حكايا 2019" عن النسخ السابقة، بالربط والتكامل؛ حيث تخطو الفعالية نحو عالم التوثيق بمفهوم جديد في فضاء متكامل لعالم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتجسيد الأفكار إلى واقع ملموس؛ حيث تربط "حكايا مسك 2019" جميع الحكايا السابقة ببعضها فتتحول كل الأفكار والرسومات والنصوص إلى مشاهد حية.

وتشتمل الفعالية على مجموعة من الأقسام، تتمثل في: (التحضير للإنتاج، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج الصغير، وسوق حكايا، والمنصة، وحكايا إعلام، وعربات الطعام، وحكايا تك، وفقرات خطوات، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام).

وتأتي الفعالية في ظل حرص مركز مبادرات مسك الخيرية وموسم الرياض على الاهتمام بالإبداع، وتوفير المنصات المختلفة التي تكتشف وتنمي وتُمكّن الشباب من الجنسين، وتراعي قدراتهم المتصاعدة والتطورات التقنية. حكايا مسك مسك الخيرية موسم الرياض