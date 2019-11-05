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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وبيش، والداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.جازان الأرصاد حالة الطقس
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:25 AM
مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تستمر لـ9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وبيش، والداير بني مالك، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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