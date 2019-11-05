بعد العثور على جثته بـ”قوز الجعافرة” .. مصادر: منشار مزق جسد آسيوي

كشفت مصادر تفاصيل عن جثة الآسيوي التي عثر عليها أخيرًا ممزقة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وأودعت ثلاجة مستشفى صبيا من أجل استكمال التحقيقات.

ووفقًا لمصادر أن الجثة تعود لعامل من جنسية آسيوية كان يعمل على منشار كهربائي وقد تسبب المنشار بموته بعد أن مزق جسده. وبيّنت المعلومات الأولية أنه حادث عرضي، وحسبما تفيد المصادر، وتواصلت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.