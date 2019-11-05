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. كشف سيف شربتلي، نجل مالك شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة ”فاكهة الشربتلي” عن صاحب الصورة الموجودة بالشعار الخاص بالشركة. ونشر “شربتلي” تغريدة فيها صورة للعلامة التجارية للشركة وبجانبها صورة لشخص (عمرها قرابة 45 سنة) تطابق صورة العلامة التجارية..؛ موضحًا أن هذه الصورة تعود لأخيه عبد الله . وأوضح أن وراء اختيار صورة أخيه لتكون ضمن شعار للشركة هو أنه الابن الأكبر لأبيه مؤكدًا أن العلامة التجارية بهذا الشكل أصبحت راسخة في أذهان المستهلكين مؤكدا أنه لن يتم تغيير هوية العلامة التجارية للشركة.





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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن شخصية صاحب الصورة الموجودة في شعار “فاكهة الشربتلي” .. والسبب وراء استخدامها في العلامة التجارية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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