“تركي آل الشيخ” يفاجئ متابعيه بصور له من داخل منزل “الخطيب” بالقاهرة

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. زار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس الإثنين في منزله، بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها. Advertisements ونشر آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورا من زيارته للخطيب وكتب قائلا : “في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد الله هو بخير..، و تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا”. وعبر الخطيب عن امتنانه وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته.





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