ثانوية سعد بن عبادة بالجوف تحتفل بزواج أحد طلابها

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احتفلت مدرسة سعد بن عباده الثانوية الواقعة بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف بزواج ابنها الطالب طلال ضايف الشراري والذي يدرس في الصف الثالث ثانوي وأقبل على الزواج الأسبوع الماضي بداية شهر ربيع الأول 1441 .
وقدم قائد المدرسة الأستاذ مبارك غازي الرشيدي و وكيل المدرسة الأستاذ مبارك طلق الرشيدي هدية عبارة عن مبلغ مالي له بمناسبة زواجه متمنين له حياة زوجيه سعيدة والتي كانت بمشاركة من جميع الطاقم بالمدرسه فلهم كل الشكر و التقدير .
وأكد الرشيدي أن رسالة المدرسة تخريج أجيالا مميزة من خلال بيئة تعليمية جاذبة وتعليم عالى الجودة ومشاركة مجتمعية .
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