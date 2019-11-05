وفاة قائد حافلة مدرسية أثناء إيصاله الطلاب في تبوك

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في واقعة أحزنت الوسط التعليمي في محافظة تيماء، التابعة لمنطقة تبوك، توفي قائد إحدى الحافلات التابعة لشركة “تطوير”، ويدعى متعب رشيد هطيلان العنزي، وهو يقود حافلته صباح اليوم لإيصال الطلاب لإحدى المدارس، ومعه طالبان شقيقان، حيث تمكن أحدهما من إيقاف الحافلة.
وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الواقعة..، وتم أداء الصلاة عليه عصر اليوم ودفنه في تيماء.
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