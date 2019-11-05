حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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. يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية .





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