السعودية | باحث فلكي: العالم يشهد ظاهرة فلكية نادرة الاثنين المقبل.. وهذا توقيت رصدها في المملكة !

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يصطف كوكب الأرض مع كوكب عطارد والشمس على استقامة واحدة يوم الاثنين المقبل وهو ما يجعلنا نشاهد عطارد كبقعة سوداء تمرُّ أمام الشمس. وذلك في ظاهرة فلكية نادرة، لا تتكرر إلا 14 مرة خلال القرن الواحد.

وقال ملهم بن محمد هندي، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق سديم الفلكي، أن ظاهرة (عبور عطارد) تحدث أمام الشمس للمرة الرابعة خلال هذا القرن.

وتابع: يستغرق عطارد مدة 5 ساعات و28 دقيقة ليعبر كامل قرص الشمس. ويبدأ الحدث الساعة الـ3:35 عصرًا بتوقيت السعودية، ويصل ذروته الساعة الـ6:20م، وينتهي الساعة الـ9:04 ليلاً. حسب “سبق”.

وقال “هندي”: سنشاهد من منطقتنا المراحل الأولى من العبور حتى غروب الشمس، المقدرة بحدود ساعتين من بداية الحدث وذلك بسبب حدوث الظاهرة في آخر النهار بتوقيت السعودية .

وأوضح أنه بسبب صِغَر حجم كوكب عطارد وبُعده لا يمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة؛ وتحتاج لتلسكوبات أو مناظير لرصدها بشرط وجود فلاتر شمسية لها لحماية العين من الضرر. ويفضل رصدها مع شخص خبير بالرصد.

وأشار إلى أن آخر مرة رُصدت فيه هذه الظاهرة في مايو عام 2016م، ولن تتكرر قبل نوفمبر 2032م؛ إذ تحدث ظاهرة عبور عطارد دائمًا بين شهرَي مايو وعطارد في سلسلة حسابية؛ فتحدث بين 7 و13 سنة لشهر نوفمبر، و13 و33 سنة لشهر مايو.