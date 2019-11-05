السعودية اليوم / زلزال بقوة 6ر6 درجات يضرب تونجا



نوكوالوفا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

وقع زلزال بقوة 6ر6 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الثلاثاء، بالقرب منطقة نييافو في تونجا.

ولم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار مادية، كما لم يتم الإبلاغ عن أمواج (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بعد 133 كيلومترا من شرقي نييافو في جنوب المحيط الهادئ، والتي يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة.

وقع الزلزال الساعة 43,11 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي ، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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