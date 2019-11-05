لليوم الثاني فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان ينفذ دورات تدريبيه لمنسوبيه بفندق راديسون بلو

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. نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان دورة تدريبية لمنسوبيه بفندق راديسون بلو بعنوان دورة البحث الميداني بتاريخ 03/11/2019 و يأتي ذلك ضمن برنامج تطوير منسوبي الوزارة من الجنسين(الباحثين) لخدمة المستفيدين التي تم انعقادها بمقر فندق راديسون بلو بمنطقة جازان لليوم الثاني على التوالي حيث قام بتقديم الدورة الاستاذ/ موسى ناصر حزام، و الجدير بالذكر ان الدورة سوف تستمر لمدة خمسة ايام.





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