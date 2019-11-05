

مابوتو 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

قتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون شمال موزمبيق .

وذكر مصدر أمني، أن مجهولين نصبوا كمينًا لشاحنة قرب قرية "مومو" في منطقة كابو ديلغادو، مما أدى إلى مقتل سائق الشاحنة وثلاثة من الركاب وإصابة آخرين.

وكانت السلطات في موزمبيق، قد أعلنت الخميس الماضي مقتل عشرة أشخاص في المنطقة نفسها.

// انتهى //

03:18ت م

0274





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل أربعة أشخاص في هجوم شمال موزمبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.