السعودية اليوم / بوكو حرام تهاجم ستة قرى شمال الكاميرون



ياوندي 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

هاجم عناصر مسلحة يعتقد أنهم يتبعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية، ستة قرى شمال الكاميرون ليلا وقاموا بسرقة ممتلكات أهالي القرى ولاذوا بالفرار قبل أن تصل القوات العسكرية المرابطة قريبًا.

ووفق وكالة الأنباء الكاميرونية اليوم، فإن مايعرف بمجموعات اليقظة المشكلة من عناصر شعبية لحراسة القرى قاموا بمطاردتهم وإبعادهم عن القرى المستهدفة.

يشار إلى أن قائد الجيش المشترك المعني بمطاردة بوكو حرام شمال البلاد، قال إن عناصر الجماعة الإرهابية قد تم القضاء عليها في المناطق الشمالية بشكل كامل.

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