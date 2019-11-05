السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يطلع على نتائج اجتماع لجنة أهالي القصيم



بريدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على نتائج اجتماع لجنة أهالي المنطقة, والمقام بمحافظة عنيزة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم, ورئيس لجنة أهالي عنيزة محمد القاضي, و56 عضواً من أعضاء لجنة الأهالي بالمنطقة.

واستمع سموه من عضو وأمين عام لجنة أهالي المنطقة الدكتور علي بن فريح العقلاء, على الخطة التشغيلية للجنة أهالي المنطقة لعام 2020, التي تهدف إلى المساهمة في تقديم المبادرات التنموية وتوفير الخدمات وفق الأساليب والتقنيات الحديثة بالشراكة مع كافة القطاعات, مبينا أن الخطة تشتمل على سبعة مسارات تضمنت المسار الإداري والتنموي والثقافي والوطني والاجتماعي والتطوعي والإعلامي ، مستعرضاً نتائج الاجتماع الرابع للجنة التي اشتملت على النظر بمقترحات الأعضاء التطويرية, ومتابعة توصيات الاجتماع السابق, وتشكيل مجلس الإدارة للجنة الأهالي, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وتشجيعه ودعمه الدائم للجنة أهالي المنطقة وأعمالها.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أهمية تأسيس عمل قائم على التعاون والتكاتف على قلب رجل واحد كون الجميع جزء من هذه البلاد المباركة وقوة لحمتها الوطنية, مبيناً لكافة الأعضاء على أنهم قدوه وخلفهم أجيال ستقتدي بهم سلباً أو ايجاباً, وتقتدي بكل ظاهرة سلوكية وما يقدم من أعمال لخدمة الوطن والمنطقة وأهلها, معرباً عن فخره واعتزازه بتوسيع دائرة الاختيار لأعضاء لجنة أهالي المنطقة لتشمل معظم المحافظات, مبيناً أن الأعضاء يمثلون الجميع ـ بإذن الله ـ لما فيه خير المنطقة والوطن الغالي, مشيراً إلى أن ثلثي ما نسعى له من طموح وتطلعات تحقق ـ بفضل الله ـ بهذه اللحمة بين أعضاء اللجنة واجتماعها الدوري الذي ينعكس من خلاله كل فخر واعتزاز.

وقال سموه : إن لجنة الأهالي تخدم توجهات وحدة الوطن ومكملة لكافة الأعمال الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع القطاعات الحكومية, وكل عضو فيها عليه أن يقدم كل ما يستطيع من مبادرات قائمة على روح التعاون المثمر لكل انجاز لهذه المنطقة والوطن.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية أن تنفذ جميع أعمال لجنة أهالي المنطقة على أكمل وجه كما هو طموح كل مواطن ومواطنة من أبناء هذه المنطقة, مبيناً أن خدمة الوطن ليست محصورة على الموظفين بل تمتد إلى كل فرد من أبناءه, وهي أمانة في عنق كل مواطن, مشيراً إلى أهمية الالتزام بكل ما يوحد الكلمة وفق توجيهات القيادة الرشيدة , مقدماً شكره لأمين لجنة أهالي المنطقة الدكتور علي العقلاء وكافة أعضاء اللجنة ولمحافظ وأهالي عنيزة على هذه الجهود المباركة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

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