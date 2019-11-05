شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاق الرياض» يبدأ خطوات «التنفيذ».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم بالرياض توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي. وكشف عضو الوفد الحكومي لمفاوضات جدة والرياض سالم الخنبشي لـ«الخليج 365» أمس أن الاتفاق جاء نتاجاً لرعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وقال إن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر «كانا حاضرين معنا في المفاوضات لحظة بلحظة». وقال الرئيس هادي (الإثنين) إن «القضية الجنوبية هي جوهر السلام والاستقرار في اليمن». ويُتوقع أن يحضر توقيع الاتفاق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقيادات من مختلف مكونات الشعب اليمني.

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