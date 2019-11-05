مكة: «الهيئة» تدرب 100 ميداني على التعامل مع السياح

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، 4 برامج تدريبية للأعضاء الميدانيين في كيفية التعامل مع السائح، وذلك بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة. نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، 4 برامج تدريبية للأعضاء الميدانيين في كيفية التعامل مع السائح، وذلك بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة. وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للزائر والسائح عند وقوفه على معالم البلاد والآثار العريقة، مع التعرف على العادات والتقاليد العربية والإسلامية، مما يعزز التنمية الاقتصادية بزيادة عدد السائحين في المملكة العربية السعودية. وبيَّن العمري أن البرامج استهدفت 100 عضو ميداني ممن يتعامل مع السياح والزائرين في منطقة مكة المكرمة ويقوم البرنامج على منهجية التأثير، والحوار الهادف والتعامل الأمثل لنقل الصورة الحقيقية للمملكة وساكنيها.



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