شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لمنسوبي الإمارة: واكبوا توجهات القيادة وارتقوا بعملكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أهمية مواكبة توجهات القيادة والوصول بعمل الإمارة إلى المستوى الذي يحقق تطلعاتها.

وأشار الفيصل لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة أمس (الإثنين)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، إلى أهمية مناقشة تطوير العمل في إمارة منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وتطوير منظومة العمل، وتكثيف برامج تدريب وتطوير منسوبي الإمارة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء.

وتخلل الاجتماع استعراض للدراسة التي أعدها فريق مشكل من الإمارة ومعهد الإدارة العامة، تتضمن الخطوات المستقبلية التي تستهدف تطوير إجراءات العمل في إمارة منطقة مكة المكرمة، وسبل تعزيز برامج التحول التقني في التعاملات، الأمر الذي يجوِّد العمل المقدم ويسهل الإجراءات على المراجعين.

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من جهة أخرى، تسلم الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلمه في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، شرحاً عن المنتزهات الوطنية والبرية والمخيمات البيئية السياحية بالمنطقة، ومحطات المعالجة، والسدود، إضافة لإحصاءات عن الثروة النباتية.

واستعرض التقرير أعمال السدود ودورها في الاستفادة من المياه المتجددة الناتجة عن الهاطل المطري عن طريق إنشاء السدود بهدف تخزين المياه والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية والحماية من أخطار الفيضانات، وذكر التقرير أن عدد السدود المنفذة بمنطقة مكة المكرمة يبلغ 56 سداً بالإضافة إلى 20 بركة يتم استخدامها والاستفادة منها كمصادر مياه واعدة.