شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: تدريب 15000 موظف في «غير الربحي» بـ3 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان المتحدث باسمها خالد أبا الخيل، أن الوزارة تستهدف في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي، استكمال بناء المعايير للوظائف الرئيسية وتدريب نحو 15000 موظف في القطاع بجميع البرامج المذكورة في 3 مدن رئيسة هي (الدمام، الرياض، جدة)، مشيرا إلى الانتهاء في المرحلة الأولى من بناء 10 معايير إضافة إلى البرامج التدريبية خلال الشهر الجاري. جاء ذلك، خلال إطلاق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس (الإثنين)، المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي وتأهيل العاملين خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبحضور مديرها المكلف الدكتور سهل نشأت عبدالجواد.

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان المتحدث باسمها خالد أبا الخيل، أن الوزارة تستهدف في المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي، استكمال بناء المعايير للوظائف الرئيسية وتدريب نحو 15000 موظف في القطاع بجميع البرامج المذكورة في 3 مدن رئيسة هي (الدمام، الرياض، جدة)، مشيرا إلى الانتهاء في المرحلة الأولى من بناء 10 معايير إضافة إلى البرامج التدريبية خلال الشهر الجاري. جاء ذلك، خلال إطلاق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس (الإثنين)، المرحلة الثانية من مشروع تطوير المعايير الوظيفية للقطاع غير الربحي وتأهيل العاملين خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبحضور مديرها المكلف الدكتور سهل نشأت عبدالجواد.

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