شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة: استعادة 20 ألف م2 تعديات بـ«الحسينية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ، "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أفشلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العزيزية الفرعية، حيل المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية بمنطقة الحسينية، حين وضعت يدها على 20 ألف متر مربع بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية. وتكثِّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.

من جهة ثانية، أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات الإحداثات والتعديات الواقعة على حرم طريق الوادي في محافظة القريات، تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع لازدواجيته. وذكرت اللجنة أنها أزالت 5600 متر مربع، ليصبح مجموع ما تمت إزالته 11500 متر مربع، وستنفذ إزالة ما تبقى من التعديات لاحقا.

وفي السياق، أزالت أمانة منطقة عسير تعديات على أكثر من 4 ملايين مترمربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة خلال الشهر الماضي. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت الإحداثات التي قدرت بمساحة 4272747 مترا مربعا في 39 موقعا بالمنطقة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.