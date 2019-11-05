شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة بـ«الجوازات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

احتفلت مديرية الجوازات أمس (الإثنين) بتخريج دورة الفرد الأساسي السابعة حراسات، وذلك بحضور نائب مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون التخطيط والتطوير اللواء مازن بن عبدالله الراجحي.

وعبر مدير معهد الجوازات المقدم خالد محمد العتيبي، خلال الحفلة التي أقيمت في المركز الثقافي بالمعهد، عن تهانيه للخريجين على ما بذلوه خلال الدورة.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا مختصرا عن أنشطة الدورة، ثم أدى الخريجون القسم، تلا ذلك توزيع الجوائز على الأوائل من الطلبة والمتميزين من المنسوبين والجهات المتعاونة مع إدارة معهد الجوازات.