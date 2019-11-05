شكرا لقرائتكم خبر عن «التنفيذ» تعيد شقق 30 مالكا في «عمارة العوالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) أصدرت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة حكما لصالح 30 سعوديا تعرضوا لخداع واحتيال من صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك في حي العوالي بعدما عرضت شققهم السكنية للبيع في المزاد العلني عقب مطالبات طالت المتهم الهارب. وقررت المحكمة إبطال الرهن على المبنى السكني المباع شقق تمليك لمواطنين وتبين أن الرهن حدث بعد ثلاث سنوات من بيع الشقق للملاك. وكان المتضررون فوجئوا في وقت سابق بمكتب تثمين يقوم بتصوير البناية في حي العوالي ويسأل عن مكوناتها وتفاصيلها وتصدى له الملاك بسؤاله عن طبيعة مهمة المكتب وأفادهم الموظف بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية وأن العمارة محجوزة للعرض في مزاد علني. وطبقا لملاك تحدثوا لـ«الخليج 365» فإن صاحب الشركة درج على بناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق واستلام مبالغ منهم مقدما على أن يتم استكمال المتبقي بعد الفراغ من البناء، وأضافوا أنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودا رسمية مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة، غير أنهم فوجئوا بمماطلته في الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي خمس سنوات من المطالبات توارى المالك عن الأنظار هاربا إلى خارج البلاد.

أصدرت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة حكما لصالح 30 سعوديا تعرضوا لخداع واحتيال من صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك في حي العوالي بعدما عرضت شققهم السكنية للبيع في المزاد العلني عقب مطالبات طالت المتهم الهارب. وقررت المحكمة إبطال الرهن على المبنى السكني المباع شقق تمليك لمواطنين وتبين أن الرهن حدث بعد ثلاث سنوات من بيع الشقق للملاك. وكان المتضررون فوجئوا في وقت سابق بمكتب تثمين يقوم بتصوير البناية في حي العوالي ويسأل عن مكوناتها وتفاصيلها وتصدى له الملاك بسؤاله عن طبيعة مهمة المكتب وأفادهم الموظف بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية وأن العمارة محجوزة للعرض في مزاد علني. وطبقا لملاك تحدثوا لـ«الخليج 365» فإن صاحب الشركة درج على بناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق واستلام مبالغ منهم مقدما على أن يتم استكمال المتبقي بعد الفراغ من البناء، وأضافوا أنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودا رسمية مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة، غير أنهم فوجئوا بمماطلته في الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي خمس سنوات من المطالبات توارى المالك عن الأنظار هاربا إلى خارج البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.