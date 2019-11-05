شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: المحكمة تنتصر لأستاذ جامعي وتبطل قرار الوزير بإنهاء خدماته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أنصفت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة عضو هيئة تدريس بجامعة الطائف وأبطلت قرارا لوزير التعليم السابق نص على طي قيده قبل أكثر من عام. وعلمت "الخليج 365" أن المحكمة أصدرت قرارها أمس بإعادة الأستاذ الجامعي إلى عمله وإلغاء قرار الوزير بالمصادقة على المحضر السادس في جامعة الطائف بطي قيد الأكاديمي وإنهاء خدماته، وتبين أن المحضر لا يوجد فيه أي مرفقات من المستندات غير كشف حضور أعضاء مجلس الجامعة مع التوقيع.

وتوالت أمس التهاني والتبريكات للأكاديمي خصوصا من طلابه الذين غمرتهم الفرحة بعودة أستاذهم لما اتصف به من خلق رفيع وخبرة أكاديمية واسعة في تخصصه.