شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولات لـ «كاتب عدل».. المقابلات السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل نتائج المتقدمات على وظائف كتاب العدل (نساء) في المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 حتى 5 ذي الحجة 1440.

ودعت في بيان لها المقبولات -إذ يتم معرفة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني-، إلى التقيد بمواعيد المقابلات الشخصية التي ستجري اعتباراً من السبت القادم، وفق الجدول المعدل لكل مقبولة في بطاقة المقابلة الشخصية.

ولفتت الوزارة إلى أهمية الاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.