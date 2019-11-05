شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولات لـ «كاتب عدل».. المقابلات السبت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت وزارة العدل نتائج المتقدمات على وظائف كتاب العدل (نساء) في المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 حتى 5 ذي الحجة 1440.
ودعت في بيان لها المقبولات -إذ يتم معرفة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني-، إلى التقيد بمواعيد المقابلات الشخصية التي ستجري اعتباراً من السبت القادم، وفق الجدول المعدل لكل مقبولة في بطاقة المقابلة الشخصية.
ولفتت الوزارة إلى أهمية الاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان المقبولات لـ «كاتب عدل».. المقابلات السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.