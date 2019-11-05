شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف مصاب بحساسية «السلياك».. والزنيدي: لا إحصاءات رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة) zain

فيما ترصد الأبحاث العلمية إصابة 500 ألف شخص بمرض حساسية الجولتين «السلياك» على مستوى المملكة، استبعد المدير التنفيذي لجمعية السلياك في الرياض محمد الزنيدي لـ«الخليج 365»، وجود إحصاء معتمد من جهة رسمية حتى الآن.

لكنه استدرك بالقول إنه بناء على معطيات وآخر الأبحاث العلمية تراوح نسبة المصابين بحساسية السلياك بين 2.2 إلى 3% من إجمالي السكان بالسعودية.

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وأوضح أن الجمعية تخدم 3000 مصاب من المسجلين لديهم رسميا، مؤكدا أن دورهم التعاون مع الجهات ذات العلاقة للمطالبة بحقوق المرضى ومساعدتهم في التعايش مع المرض وسهولة الحصول على الغذاء بأسعار مناسبة في جميع المناطق ومحاولة تسهيل إجراءات الكشف المبكر عن المرض.

وبين المدير التنفيذي لجمعية السلياك محمد الزنيدي أنهم بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة العامة للتغذية، ترمي للتعاون فيما يخدم المرضى ومساعدتهم في التوعية والتثقيف والحصول على الأغذية الخالية من الجلوتين المقدمة من قبل المستشفيات في وزارة الصحة، وكذلك المشاركة في انتقاء المواد العلمية، فضلا عن تدريب الكادر الطبي والصحي لفهم حاجة مريض السلياك وكيفية التعايش مع المرض. وطالب المدير التنفيذي للجمعية محمد الزنيدي بالتوسع في إنشاء المخابز لخدمة هذه الشريحة، نظرا لأن مريض السلياك يعاني من قلة وجود المنتجات وعدم توفرها وغلاء أسعارها بسبب عدم وجود المواد الخام، مشيرا إلى أن الجمعية بصدد التواصل مع أكثر من شركة تعمل في مجال المخابز لتوفير المنتجات بالسوق.

يذكر أن الجمعية وقعت اتفاقية مع شركة المطاحن الثانية لاستيراد المنتجات الخالية من الجلوتين في معرض المخبوزات الدولي الذي اختتمت فعالياته في الرياض أخيرا.