الأرصاد: «كيار» يتلاشى في بحر العرب و«مها» يتحول إلى «مداري»

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر مستجدات الحالة المدارية «مها» (MAHA)، وتطورها من «عاصفة مدارية» إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقاً. وأفادت الأرصاد بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110 - 120 كم في الساعة)، ويتحرّك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد». وقالت إنه يتوقع أن يتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الثانية» خلال الساعات الـ 24 القادمة. وأوضحت «الأرصاد» أن الحالة المدارية «كيار» (KYARR) في بحر العرب، بدأت بالتلاشي مع استمرار تأثيرها في أجزاء من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة القادمة. وأكدت استمرارها في مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أيّ مستجدات، إذ إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة آخر مستجدات الحالة المدارية «مها» (MAHA)، وتطورها من «عاصفة مدارية» إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقاً. وأفادت الأرصاد بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110 - 120 كم في الساعة)، ويتحرّك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد». وقالت إنه يتوقع أن يتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الثانية» خلال الساعات الـ 24 القادمة. وأوضحت «الأرصاد» أن الحالة المدارية «كيار» (KYARR) في بحر العرب، بدأت بالتلاشي مع استمرار تأثيرها في أجزاء من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة القادمة. وأكدت استمرارها في مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أيّ مستجدات، إذ إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها.

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