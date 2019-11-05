شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات والمستجدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.



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