، 'فورد" تطلق "توروس" الجديدة كلياً بأسواق الخليج بمستويات فائقة من التقنيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يركز تصميمها بشكل رئيسي على التحسينات ومميزات السلامة والإضافات العملية

دشنت شركة فورد، أمس الاثنين، سيارتها فورد توروس 2020 الجديدة كلياً بإطلالة جديدة مع الكثير من التحسينات في التقنيات ووسائل الراحة وأحدث مميزات السلامة والأمان الكامنة والنشطة.

وفي التفاصيل، تأتي سيارة السيدان الرائدة بتصميم جديد كلياً يركز بشكل رئيسي على التحسينات ومميزات السلامة والإضافات العملية.

وتتمتع فورد توروس بقوة كبيرة تلاءم مظهرها الرياضي البارز، حيث تعتمد السيارة الجديدة كلياً على أفضل محرك فورد EcoBoost على الإطلاق، ويولد المحرك الجديد ذو الطراز العالمي الطاقة في حزمة أكثر قوة وذكاء. وتساعد المواد خفيفة الوزن وأدوات التحكم المتقدمة المحرك في إرساء معيار جديد لكثافة وكفاءة الطاقة.

وتم تزويد سيارة فورد توروس الجديدة كلياً بمحرك EcoBoost بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 ليتر بقدرة 240 حصاناً وعزم دوران 390 نيوتن لكل متر. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10٪ في عزم الدوران مقارنة مع الطراز السابق لسيارة توروس، وباستهلاك أقل للوقود.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات هو الأول من نوعه لسيارة سيدان من فورد في الشرق الأوسط، والذي يتم تشغيله بواسطة قرص دائري عصري على الكونسول المركزي.

وبالنسبة للتصميم الخارجي تبرز شبكة مصقولة تشبه الدرع في مقدمة السيارة تحمل خمسة خطوط شبه منحرفة بشكل بارز وتحيط بها مصابيح أمامية رفيعة وعصرية تحتوي أضواء نهارية مميزة وتقنية مصابيح LED الضوئية التي ستضفي حلقات الكروم لمسة إبداعية عليها.

ويمنح شكل غطاء المحرك القوي ولمسات التصميم الفنية سيارة توروس، السائقين إحساساً بمدى المتانة والتناغم والمظهر الرياضي. وأضاف المصممون مزيداً من اللمسات الجمالية على جوانب السيارة الخارجية، بما في ذلك إطار من الكروم على الأبواب. فيما تضفي العجلات المطلية بقياس 19 بوصة والمزودة بـ 10 شعاعات على مظهر السيارة الخارجي مزيداً من القوة والجرأة.

أما في الجزء الخلفي من السيارة، فستضفي مصابيح الإضاءة من نوع LED متعددة الأجزاء على مظهرها مزيداً من التميز، حيث يُبرِز شريط الكروم اللامع الذي يربط المصابيح الخلفية عرض السيارة ويمنحها لمسة رياضية إلى حد ما. فيما تكمل مخارج العادم المزودة بالكروم التصميم الرائع لواجهة توروس الخلفية وتسلط الضوء على أداء السيارة القوي.

ويمتد التناغم والتوازن في اللمسات الجمالية من التصميم الخارجي إلى المقصورة الداخلية العصرية التي تمنح السائقين إحساساً بالرحابة والانتعاش بفضل التصميم الذكي والعناصر الأفقية القوية. كما تبرز فتحة السقف البانورامية بالكامل فوق رؤوس الركاب لتتيح دخول مزيد من الإضاءة الطبيعية إلى المقصورة وتضفي لمسة من الأناقة والرحابة.

وتم تصميم المقاعد الخلفية في المقصورة الداخلية لتعزيز راحة الركاب، الأمر الذي يعكس أهميتهم في تصميم السيارة. وتتمتع الطرازات الأعلى لسيارة فورد توروس بمقاعد خلفية إلكترونية قابلة للطي مع دعم اختياري لأسفل الظهر قابل للتعديل مع ميزة التدليك، مما يساعد كلا الراكبين في المقاعد الخلفية على الوصول إلى وجهتهم براحة مطلقة تماماً وكأنهم مسافرون في درجة رجال الأعمال.

وتتميز توروس الجديدة كلياً بأحدث تقنيات نظام SYNC 3 المزود بوظائف مدمجة للتحكم بالصوت والملاحة، و"آب لينك" (AppLink)، و"أبل كاربلاي" (Apple CarPlay) و"أندرويد أوتو" (Android Auto). ويتضمن مركز الكونسول منافذ USB تتيح للسائقين شبك أجهزتهم المحمولة بالسيارة ونظام بلوتوث لتوصيل الأجهزة الذكية بنظام الترفيه علاوة على توفير خيار الشاحن اللاسلكي. أما بالنسبة لركاب المقاعد الخلفية، فتضم توروس منفذي USB إضافيين في وسط مسند الذراع.

وتم تزويد طرازات فورد توروس الجديدة كلياً بمساعد Co-Pilot360 من فورد، والذي بات يضم ميزات مساعد السائق المتقدمة، التي كانت فيما مضى متاحة فقط كخيارات منفصلة، لتأتي في هذا الطراز بشكل أساسي. وتضم السيارة أيضاً تقنيات مثل نظام معلومات النقطة العمياء، الذي يستخدم الرادار لمسح خطوط السير الموازية للسائقين والتنبيه لوجود السيارات في الجوار، ويستخدم النظام أضواءً مركبة على المرايا الخارجية في حال استشعر بوجود مركبة أخرى. كما يساعد الرادار في التحذير من اقتراب السير من الجانبين أثناء الرجوع للخلف. وتشمل التقنيات الأخرى تقنية مساعد ما قبل الاصطدام مع نظام المكابح التلقائي للطوارئ، ونظام الإضاءة العالية التلقائي، ونظام البقاء على خط السير وكاميرا الرؤية الخلفية.

وتأتي السيارة مزودة أيضاً بتقنية البقاء على المسار، التي ترصد علامات المسار على الطريق للمساعدة في الحفاظ على اتزان السيارة، بما يمنح السائقين القدرة في الحفاظ على تمركز سياراتهم بينما يسهم مثبت السرعة التفاعلي، بميزة التوقف والانطلاق، في ضبط السرعة والمسافة المطلوبة مع السيارة التي تسير أمامها.

وفي طرازات تايتينيوم، تتوفر بشكل قياسي وسائد هوائية مزدوجة المراحل للمقاعد الأمامية؛ ووسائد هوائية جانبية؛ ومسّاحات تستشعر وجود الأمطار؛ ووسائد هوائية للركبة في باب حجيرة القفازات بالإضافة إلى مستشعرات أمامية وخلفية بالموجات فوق الصوتية؛ وكاميرا أمامية بزاوية 180 درجة ومساعد الركن النشط المحسّن.

وشملت التحسينات اللوحة الصغيرة على الأبواب الأمامية والمستخدمة لتركيب المرآة الجانبية والمرآة الجانبية بحد ذاتها، حيث قام المهندسون بتعديل تصميم القطعتين لتساهما في خفض صوت الرياح في السرعات العالية. وقاموا أيضاً بإجراء تعديلات على تصميم الهيكل واستخدام مجموعة جديدة من المخمدات ونوابض امتصاص الصدمات لتعزيز راحة السائقين أثناء القيادة.

وتتوفر سيارة فورد توروس الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط عبر أربع فئات هي أمبيانتي وتريند وتايتينيوم وتايتينيوم بلس.