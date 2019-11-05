بالصور.. عروض للصغار على مسرح تعليم الطائف

شهد مسرح تعليم الطائف بحي الحلقة الشرقية، اليوم الإثنين، عددًا من العروض المسرحية قدمتها الطالبات ضمن فعاليات المهرجان الثقافي المدرسي للصغار، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بمشاركة سبع إدارات تعليمية، وتناولت قيم الأخوة وعمارة الأرض ومواجهة الأعداء. وقدمت إدارات تعليم مكة والمدينة والجوف عروضهم المسرحية على خشبة المسرح، والتي تناولت موضوعات عديدة في قالب كوميدي تمثيلي نالت إعجاب الحاضرات.

وانطلقت المنافسات المسرحية في يومها الأول بتقديم ثلاثة عروض، افتتحت بمسرحية «البلورة والمرآة» أداء طالبات تعليم مكة، وتدور فكرتها حول الأخّوةُ ومكانتها، وما تقتضيه من التلاحم والسنٌد وتحقيق الأمان. وجاءت فكرة العرض المسرحي «قلب واحد.. صف واحد» من أداء طالبات المدينة، تدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقة والشتات، والالتحام صفًا واحدًا للوقوف في وجه الأعداء، فيما اختتمت طالبات تعليم الجوف فعاليات المهرجان في يومه الأول بالعرض المسرحي «صوت الأرض»، والتي تتناول فكرة عمارة الأرض، والحفاظ عليها، وصونها من الفساد، والسعي لبنائها وإنمائها.