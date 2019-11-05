إعادة الأسماء التاريخية لأحياء الجبيل

كشف رئيس المجلس البلدي بمحافظة الجبيل فهد المسحل عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على إعادة الأسماء التاريخية لأحياء محافظة الجبيل واعتمادها، وذلك وفقا لمقترح المجلس البلدي بالجبيل. وقال لـ«دوت الخليج»: «إن استعادة الأسماء التاريخية بدلا من الأسماء المستخدمة تهدف إلى الحفاظ على تاريخ الجبيل والحفاظ على المسميات التاريخية للمدينة، ويجري التنسيق مع بلدية الجبيل على إعادة جميع مسميات المحافظة التاريخية لأحيائها وتوزيعها حسب مسمياتها القديمة والمعروفة تاريخيا، مثل زوير والبري وأم سنان والطوية والجبل والمباركية والرياس وبرزان والجو والزبدة والصليلات وعينين والسيف الشرقي وشرق وجبلة والبيضاء والصفاة». ومن المسميات التي ارتبطت برمزية تاريخية، أشار المسحل إلى حي عسلية الذي يعود إلى أهم مصادر المياه في الجبيل قديما، وهو بئر عسلية، والذي كان يعد رافدا من روافد إمداد الجبيل بأحد مقومات الحياة، إضافة إلى حي الطوية الذي تعود تسميته إلى برج الطوية، وهو معلم أثري وأحد أبرز الشواهد على نشأة الجبيل، لارتباطه بعهد الملك عبدالعزيز، وبني البرج عام 1928 لحماية بئر الطوية.



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