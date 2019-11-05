دراسات لتشغيل مطار الخفجي قريبا

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن مطار رأس مشعاب بالخفجي ما زال تحت الدراسة في مراحلها الأخيرة وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه، وكشف المتحدث الإعلامي الرسمي لهيئة الطيران المدني لـ«دوت الخليج» أنه لا توجد صعوبات تذكر، ولكن تشغيل المطارات عموما يحتاج إلى كثير من التخطيط المسبق؛ حيث إن المطار مدينة متكاملة يعمل تحت مظلته العديد من القطاعات؛ مضيفا «يجب أن تجُرى العديد من الدراسات الفنية والمعيارية التي من شأنها ضمان تشغيل واستمرار عمل المطار ليخدم منطقته بشكل لائق». وبين الروساء، أن مطار رأس مشعاب ما زال تحت الدراسة في مراحلها الأخيرة وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه، وحتى ذلك الحين ستقوم الهيئة بدراسة إمكانية تشغيله ذاتيا أو إسناد تشغيله لإحدى الشركات، مبينا أنه في حال تم تشغيل المطار سيتم تسيير رحلات داخلية مع إمكانية تسيير رحلات خارجية بناء على ما تخرج به نتائج الدراسات.



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