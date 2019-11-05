من جانب آخر، استقبل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ورئيس الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان، ورئيس بلدية عنيزة خلف العتيبي، ومدير تعليم عنيزة محمد الفريح، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش الدهش، ورئيس لجنة شباب محافظة عنيزة محمد الحركان وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام عليه واطلاعه على أعمال اللجنة، ومبادراتها لعام 1440.
وقدم محافظ عنيزة لأمير القصيم التقرير السنوي عن اللجنة، وأنشطتها الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المحافظة في عدة مجالات، ودمجهم في أعمال التنمية والتطوير الذي تحتاجه المحافظة ويلبي احتياجات الشباب والشابات، بالشراكة مع كافة القطاعات بالمحافظة، مبينا أن المناشط المقدمة سلطت الضوء على الشباب الناجحين الذين حققوا إنجازات على مستوى المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية تعاون بين جمعية كنوز ومركز جنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.