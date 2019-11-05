اتفاقية تعاون بين جمعية كنوز ومركز جنى

شهد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل في مكتبه بالإمارة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية كنوز للأنامل المبدعة بالقصيم ومركز بناء الأسر المنتجة «جنى» بالمنطقة الشرقية. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين لدعم مشاريع الأسر المنتجة وتطويرهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ودعم الأسر المنتجة بقروض حسنة مستردة، وتدريبهم وتأهيلهم ببرامج حرفية مجانية.

من جانب آخر، استقبل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ورئيس الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان، ورئيس بلدية عنيزة خلف العتيبي، ومدير تعليم عنيزة محمد الفريح، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش الدهش، ورئيس لجنة شباب محافظة عنيزة محمد الحركان وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام عليه واطلاعه على أعمال اللجنة، ومبادراتها لعام 1440.

وقدم محافظ عنيزة لأمير القصيم التقرير السنوي عن اللجنة، وأنشطتها الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المحافظة في عدة مجالات، ودمجهم في أعمال التنمية والتطوير الذي تحتاجه المحافظة ويلبي احتياجات الشباب والشابات، بالشراكة مع كافة القطاعات بالمحافظة، مبينا أن المناشط المقدمة سلطت الضوء على الشباب الناجحين الذين حققوا إنجازات على مستوى المنطقة.