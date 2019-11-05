22 ألف منزل متصل بالألياف البصرية في جازان

كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي عن خطط عمل الوزارة بمنطقة جازان التي تهدف إلى نشر النطاق العريض اللاسلكي بالجيل الرابع لأكثر من 600 قرية وتجمع سكني، وتغطية ما يزيد عن 90 ألف منزل، ونشر الخدمات بتقنية الألياف البصرية ووصولها إلى أكثر من 22 ألف منزل بمنطقة جازان بنهاية عام 2020.

استعراض المشاريع

بحث أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، والمشاريع التي أُنجزت المتمثلة في إيصال الألياف الضوئية لحوالي 22 ألف منزل في المنطقة، وإيصال خدمات النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع لأكثر من 25 ألف منزل في قرى جازان، وجهود الوزارة الهادفة إلى إتاحة خدمات الإنترنت لأكبر عددٍ ممكن من المواطنين والمقيمين في القرى والهجر، ونشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية لتمكينهم من الاستفادة من خدمات إنترنت عالي السرعة، وبما يسرع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشاد الأمير محمد بن ناصر بجهود وزارة الاتصالات الرامية إلى تطوير البنية الرقمية في مدن وقرى جازان بما يسهم في إيجاد نقلة رقمية نوعية، وتوفير خدمات اتصال وإنترنت متطورة للمواطنين والمقيمين تواكب ما يشهده العالم من تطورات رقمية متسارعة.

تفقد الخدمات

وقف نائب وزير الاتصالات على سير العمل في خطط ومشاريع الوزارة الجاري تنفيذها في المنطقة الهادفة إلى نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي بالقرى والهجر، وخدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في المناطق الحضرية التي تأتي جميعها ضمن سعي الوزارة الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 المتضمنة توفير بنية تحتية رقمية قوية في أرجاء المملكة تسهم في الوصول إلى التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.

تذمر القطاع الجبلي

تذمرَ سكان القطاع الجبلي من الانقطاعات المتكررة للاتصالات ومحدودية صلاحياتها خاصةً أثناء هطول الأمطار، مطالبين بوضع الحلول بشكل عاجل وإعادة الخدمات بدون انقطاعات متكررة، مشيرين إلى أن انقطاعات الاتصالات سببت هاجسا كبيرا يقلق المواطنين وعزلتهم في أحيان كثيرة عن التواصل مع العالم، مجددين ثقتهم بمسؤولي الاتصالات في مد القطاعات الجبلية بالاتصالات وخدمات الإنترنت.

محاور متعددة

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أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي أن تطوير البنية الرقمية يمثل توجهاً رئيساً، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة الخمسية 2019-2023 تتضمن عدداً من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة، تسريع التحول الرقمي في القطاعات تماشياً مع توجهات القيادة الداعية لتهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، خدمة الأفراد والمجتمعات، مواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية التي ترسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

بيئة رقمية

أضاف العوهلي أن «الوزارة تفخر بشراكتها مع مزودي خدمات الاتصالات والجهات العاملة في القطاع وجهودهم في إرساء بنية رقمية قوية»، مبينا أن العمل بروح الفريق الواحد سيسهم في تسريع إيجاد بيئة حاضنة للابتكار الرقمي وتحقيق نتائج عالمية في هذا الشأن، مؤكدا أنه تم إيصال خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية لأكثر من 25 ألف منزل ونشر شبكة الألياف الضوئية للمناطق الحضرية، حيث وصل عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية حوالي 22 ألف منزل، مبينا استمرار الجهود بالمنطقة لنشر خدمات النطاق العريض في القرى والهجر عن طريق الشبكات اللاسلكية للوصول إلى تغطية ما يفوق 90 ألف مسكن في 600 قرية وهجرة، حيث يستفيد منها أكثر 600 ألف مواطن ومقيم، ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية للوصول إلى أكثر من 22 ألف منزل متصل بالألياف الضوئية بنهاية عام 2020.

600 قرية تستفيد من النطاق اللاسلكي

تغطية 90 ألف منزل

25 ألف منزلا تم إيصال خدمة الجيل الرابع لها

جهود متسارعة لتحويل جازان رقميا

محاور متعددة لتطوير البنية التحتية