إزالة تعديات بحسينية العاصمة المقدسة

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت 20 ألف م2، وتمت إزالتها إزالة كلية بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية. وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والمباني العشوائية التي يقيمها المعتدون على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة، حيث توجد توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات ومراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية والتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها دون أي تهاون. إلى ذلك ضبطت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة مستودعا مخالفا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ الأطعمة واللحوم وغيرها.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية بندر بن خضر آل زيد، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبينا بأنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدا ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.