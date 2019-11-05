إزالة تعديات بأكثر من 4 ملايين متر مربع في عسير

كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 4 ملايين م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الشهر الماضي. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 4.272.747 مليون م2 في نحو 39 موقعا بالمنطقة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن تكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوها إلى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين. من جهة أخرى، أعلنت أمانة منطقة عسير، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي المتضمن تدوير بعض رؤساء بلديات المنطقة. كما تم تكليف أمين منطقة عسير رئيسا لكل من بلدية صمخ والفرشة، وفق ما تضمنته الفقرة ثامنا من التعليمات المنظمة لترشيح وتكليف وإعفاء رؤساء البلديات الصادر بتعميم وزاري رقم 37216 بتاريخ 1438/‏8/‏14.



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