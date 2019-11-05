دعوة المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 حتى الخامس من ذي الحجة 1440، على وظائف «كتاب العدل» بالمرتبة السابعة «نساء» لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج. وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 ربيع الأول 1441، حسب المواعيد المحددة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية. وأكدت الوزارة أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة، والتحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.



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