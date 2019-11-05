4 مسارات و13 هدفا لفرع جامعة المؤسس برابغ

دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز، عبدالرحمن اليوبي الخطة الإستراتيجية الأولى لفرع الجامعة برابغ التي تضم 4 مسارات و13 هدفا و94 مبادرة تنفيذية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات بفرع رابغ.

وفي البداية استعرض مدير المركز الإستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالجامعة الدكتور زهير قزاز الأهداف المرتكزة على مشاريع وأفكار ورؤى تساهم في خدمة الجامعة ومجتمعها لتحقيق أهدافها والوصول بها إلى مصاف أرقى الجامعات العالمية، إذ تتمثل المسارات الأربعة التي تستند عليها الخطة في التعليم والتعلم والبحث العلمي وتطوير الموارد والبيئة الجامعية والشراكات المجتمعية.

وأوضح مدير الجامعة خلال التدشين أن الجامعة تدعم مراحل تنفيذ الخطة وأهدافها لتحقيق التطلعات وتنفيذها على أرض الواقع، مشيدًا بجهود وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ووكالة الجامعة للتطوير وجميع أعضاء فريق خطة الجامعة الإستراتيجية المتوائمة مع إستراتيجية الجامعة. وفي سياق متصل، دشن مدير الجامعة انطلاق أعمال اللجان للملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ تحت عنوان «إبداع، ابتكار، تنافس»، كما دشن الموقع الإلكتروني للملتقى (https:/‏‏/‏‏ssf-rabigh.kau.edu.sa/‏‏Default-985989-AR)، ويستهدف مشاركة 7 آلاف طالب وطالبة يمثلون 6 كليات بفرع الجامعة.