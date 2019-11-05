نسب الحالات خلال عام 1437-1438
العدالة الجنائية
16,37 %
اللجوء إلى القضاء
2,02 %
الحماية من الاتجار بالأشخاص
2,02 %
الحماية من العنف
7,85 %
الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية
1,12 %
العمل 2,69%
التعليم 10,76%
الصحة 25,11%
الرعاية الاجتماعية 25’15 %
حالات أخرى 16,82 %
نسب الحالات خلال عام 1438-1439
العدالة الجنائية
26,13 %
الحماية من الاتجار بالأشخاص
1,80 %
الحماية من العنف
13,51 %
الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية
1,80 %
العمل 2,40 %
التعليم 10,51%
الصحة 18,62%
الرعاية الاجتماعية 8,71 %
حالات أخرى 16,52%
نسب الحالات خلال عام 1439 – 1440
العدالة الجنائية
37,86 %
الحماية من العنف
11,11 %
الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية
3,70 %
التعليم
12,35 %
الصحة
18,93 %
الرعاية الاجتماعية
4,53 %
حالات أخرى
11,52 %
كانت هذه تفاصيل خبر العدالة الجنائية والصحة والتعليم تتصدر حالات حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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