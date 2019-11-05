العدالة الجنائية والصحة والتعليم تتصدر حالات حقوق الإنسان

كشفت إحصائية حديثة لهيئة حقوق الإنسان توضح توزيع الحالات التي رصدتها الهيئة خلال عام 1437 إلى 1440 بجميع المناطق حسب موضوعها وجاءت العدالة الجنائية الأكثر بين كافة الحالات، إذ بلغ عدد تلك الحالات 252 حالة، تلتها حالات تتعلق بالصحة بلغ عددها 220 حالة، وفي التعليم بلغ عددها 113 حالة، وتلتها الرعاية الاجتماعية 108 حالات، بينما كانت الحالات التي تتعلق بالحماية من العنف 107 حالات، وجاءت حالات تتعلق في العمل 20 حالة، وسجلت حالات الهوية والجنسية 20 حالة، بينما كانت حالات اللجوء للقضاء 9 حالات، وقد رصدت الهيئة خلال الأعوام الثلاثة عدة حالات لها مواضيع مختلفة وتم إيجاد حلول لها بالتواصل مع الجهات المعنية وبلغ عدد تلك الحالات 158 حالة. نسب الحالات خلال عام 1437-1438 العدالة الجنائية 16,37 % اللجوء إلى القضاء 2,02 % الحماية من الاتجار بالأشخاص 2,02 % الحماية من العنف 7,85 % الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية 1,12 % العمل 2,69% التعليم 10,76% الصحة 25,11% الرعاية الاجتماعية 25’15 % حالات أخرى 16,82 % نسب الحالات خلال عام 1438-1439 العدالة الجنائية 26,13 % الحماية من الاتجار بالأشخاص 1,80 % الحماية من العنف 13,51 % Advertisements الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية 1,80 % العمل 2,40 % التعليم 10,51% الصحة 18,62% الرعاية الاجتماعية 8,71 % حالات أخرى 16,52% نسب الحالات خلال عام 1439 – 1440 العدالة الجنائية 37,86 % الحماية من العنف 11,11 % الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية 3,70 % التعليم 12,35 % الصحة 18,93 % الرعاية الاجتماعية 4,53 % حالات أخرى 11,52 %



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