شكرا لقرائتكم ضبط مستودع في مكة المكرمة لتخزين اللحوم والأجبان الفاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-05 ضبط مستودع في مكة المكرمة لتخزين اللحوم والأجبان الفاسدة متابعات الخليج 365 - الرياض داهمت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، مستودعًا بدون ترخيص في منطقة مكة المكرمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية. وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها عبر موقع “تويتر”، أنه بناء على ذلك تم إتلاف 64 كجم من المضبوطات وإغلاق المستودع؛ لشبهة تستر تجاري، مع استدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية. Advertisements ونشرت التجارة صورًا تبين عملية مداهمة المستودع والمضبوطات.







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