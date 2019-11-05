2019-11-05

بومبيو: أتطلع للعمل مع فيصل بن فرحان والاستمرار في بناء شراكتنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان والاستمرار في بناء شراكة البلدين.

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جاء ذلك في تغريدة للوزير الأمريكي عبر حسابه بموقع “تويتر”، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ تمرين بحري أمريكي سعودي هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: إن التمرين البحري مع المملكة يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة.