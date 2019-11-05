المواطن السعودي سيقود اكتتاب أرامكو كأكبر لاعب في السوق الدولية

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متابعات الخليج 365 السعودي سيقود اكتتاب أرامكو كأكبر لاعب في السوق الدولية
فرصة لامتلاك أسهم في أكبر طرح عام بالتاريخ السعودي
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر للطرح العام الأولي لشركة أرامكو ، وقال موقع “دويتشه فيله”، إن العالم انتظر إدراج أكثر الشركات ربحية في العالم بفارغ الصبر.
وقالت الشركة، إنها ستصدر نشرة الاكتتاب العام في 9 نوفمبر، مع تحديد قيمة العرض النهائي وحجم الإدراج وتقييمه، ومن خلال ذلك سيتم تحديد مستوى وقيمة اهتمام المستثمر.
وفي السنوات الأخيرة، انتهجت المملكة خطة لتنويع الاقتصاد، وتراوحت الأفكار من الانفتاح على السياحة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكل هذا يأتي تحت عنوان “رؤية 2030″، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط، واكتتاب أرامكو جزء من الخطة، وبالنسبة للحكومة، يمثل اكتتاب أرامكو خطوة أخرى نحو دعم التحول وشكل أكثر انفتاحًا.
وقال الموقع الألماني: “بالنسبة للعديد من السعوديين، أرامكو هي أكثر من مجرد شركة، هي جزء من هويتهم وشريان الحياة لهم، ولا يحاول مسؤولو الشركة إقناع رجال الأعمال فحسب بل المواطنين العاديين أيضًا للاكتتاب في الشركة الوطنية الأهم”.
وتابع أن العديد يرى أن شراء أسهم الشركة هو دليل على الولاء للبلد، مضيفًا أنه يتم تشجيع الجميع على الاستثمار في أهم الأصول المملكة، فمن المتوقع أيضًا أن تقدم بنوك البلاد قروضًا كبيرة لمساعدة المستثمرين المحليين على شراء الأسهم بسهولة أكبر.
وبحسب موقع “بلومبرغ”، قال عيد الشمري، الرئيس التنفيذي لبنك إثراء، إن العديد من المواطنين السعوديين على استعداد تام للمشاركة والاستثمار، متابعًا أنه حتى سمع عن أشخاص يفكرون في بيع منازلهم أو اقتراض المال لشراء الأسهم.
ويرى الخبراء أن القيادة السعودية جادة في مساعيها، وأن المواطنين العاديين هم من سيحققون النجاح الأكبر لاكتتاب أرامكو.
وقال رجل أعمال : “هذا هو أكبر طرح عام أولي سيحدث في التاريخ السعودي، ببساطة سأستعيد أموالي وجزءًا إضافيًا، إنها أرامكو، أكبر لاعب في السوق الدولية، أريد أن أكون جزءًا من ذلك بالتأكيد”.
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