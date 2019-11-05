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تعفن جروح مسنة بسبب بكتيريا في مستشفى بالباحة!
متابعات الخليج 365 - الباحة
تسبب إهمال مستشفى بمنطقة الباحة في “تعفن” جروح مسنة وإصابتها بعاهة مستديمة، فيما قالت ابنتها “حنان”: إن والدتها تُركت للبكتيريا لتأكل جسمها أمامهم، والمستشفى حاولت التكتم على الأمر في البداية، ثم اعترفت بعد ذلك أن البكتيريا تملأ المكان!
من جهته، رد ماجد الشطي، المتحدث الرسمي لصحة الباحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، على قضية والدة حنان.
وقال الشطي: تعرض المريض للتقرحات السريرية أمر غير مقبول، وإذا ثبت التقصير فهناك منظومة لمحاسبة المقصّر، وإلى الآن لم يثبت تقصير.
في المقابل، ردت ابنة المريضة على متحدث صحة الباحة: المدير الطبي للمستشفى قال لي بالنصّ بعد إصابة أمي بالتقرحات (هذه تحدث في أكبر مستشفيات العالم)، واعترف أن أمي دخلت عندهم بدون تقرحات.
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