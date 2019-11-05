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2019-11-05 تمرين بحري سعودي أمريكي للحفاظ على الأمن الإقليمي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ تمرين بحري أمريكي سعودي هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمي. Advertisements وبحسب “العربية”، قالت القيادة المركزية الأمريكية: إن التمرين البحري مع المملكة يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة. ولم تذكر “العربية” تفاصيل أخرى بشأن التمرين المشترك أو موعده.







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