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رويترز : قيمة أرامكو قد تتجاوز 2.3 تريليون دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت وكالة رويترز أن التقييم المحتمل- غير الرسمي- لشركة أرامكو قد يصل 2.3 تريليون دولار، متجاوزًا بذلك توقعات المملكة التي كانت ترى أن تصل قيمة شركة النفط الأكبر في العالم إلى تريليوني دولار.
وأطلقت أرامكو، الشركة الأعلى ربحية في العالم، الطلقة الأولى في طرح عام أولي محلي يوم أمس الأحد، كما أعلنت قائمة البنوك التي سيتم من خلالها شراء الأسهم وشروط الاكتتاب وحوافز تشجيعية للمستثمرين السعوديين.
وتتراوح تقديرات قيمة أرامكو ما بين 1.2 إلى 2.3 تريليون دولار بهامش يصل إلى قرابة تريليون دولار.
ونقلت “رويتزر” عن مديري صندوقين اطلعا على التقارير البحثية أن بنك أوف أمريكا ميريل لينش يقدر التقييم المحتمل لأرامكو بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، بينما يدور تقييم المجموعة المالية هيرميس بين 1.55 و2.1 تريليون دولار.
وقال مصدران منفصلان: إن جولدمان ساكس، وهو أحد البنوك المنسقة للطرح الأولي، قدر قيمة أرامكو بين 1.6 و2.3 تريليون دولار، بينما تعطي أبحاث كريدي سويس نطاقًا واسعًا مماثلًا.
وقال مصدر مطلع على الصفقة: إن هناك عاملًا رئيسيًّا وراء هذا التفاوت الواسع للتقييمات يتمثل في الاختلاف بين المحللين بخصوص اتجاه أسعار النفط في المستقبل.
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