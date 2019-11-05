وفد إغاثي الملك سلمان يزور مركز الحسين للسرطان في الأردن

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

زار وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الاثنين، مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان؛ وذلك للاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين التي تخدم مرضى السرطان من الأشقاء السوريين واليمنيين.

وأجرى الوفد جولة ميدانية في أقسام مركز الحسين للسرطان للوقوف على الحالات المرضية، واطلع على أحدث المواصفات التقنية والطبية التي تم اعتمادها في إنشاء المركز، ومستوى رعاية مرضى السرطان في الأردن، بما في ذلك خدمات العلاج، والوقاية، والتوعية التي يقدمها المركز لمرضاه من الأردن والعالم العربي.

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الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أبرم عقدًا مع مركز الحسين للسرطان يهدف إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان اليمنيين والسوريين من الرجال والأطفال والنساء، وتخفيف معاناة المرضى وذويهم في مواجهة المرض ومضاعفاته وتكاليفه، وتقديم الدعم اللوجستي المساند للمرضى ومرافقيهم وحفظ كرامتهم بتقديم المصارف النثرية لتلبية احتياجاتهم الشخصية شهريًّا، بقيمة إجمالية بلغت مليونين و330 ألف دولار أمريكي.