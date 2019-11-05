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رفض محامي البيت الأبيض جون أيزنبرغ المشتبه بتورطه في فضيحة أوكرانيا، الإدلاء بشهادته اليوم (الاثنين) أمام الكونجرس في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين من المتوقع تغيّب ثلاثة شهود آخرين.
واعتبر "ترامب" في وقت مبكر اليوم أنه يشعر بأنه لا يوجد سبب يدفع الشهود للإجابة على أسئلة المحققين، خصوصاً حول اتصاله مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يعتبر محور التحقيق، وفقاً لما أوردته قناة "فرانس 24".
وقال: الرئيس الأميركي على "تويتر": "لا يوجد سبب لاستدعاء الشهود لتحليل كلماتي ومعانيها. هذه مجرد خدعة أخرى من خدع الديمقراطيين التي اضطررت للعيش معها منذ يوم انتخابي".
وتردد أن "أيزنبرغ " شارك في المكالمة بين "ترامب" و"زيلينسكي" في 25 يوليو (تموز).البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس أوكرانيا
مسؤول بالبيت الأبيض يرفض الإدلاء بشهادته للكونجرس في عزل "ترامب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-04
رفض محامي البيت الأبيض جون أيزنبرغ المشتبه بتورطه في فضيحة أوكرانيا، الإدلاء بشهادته اليوم (الاثنين) أمام الكونجرس في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين من المتوقع تغيّب ثلاثة شهود آخرين.
واعتبر "ترامب" في وقت مبكر اليوم أنه يشعر بأنه لا يوجد سبب يدفع الشهود للإجابة على أسئلة المحققين، خصوصاً حول اتصاله مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يعتبر محور التحقيق، وفقاً لما أوردته قناة "فرانس 24".
وقال: الرئيس الأميركي على "تويتر": "لا يوجد سبب لاستدعاء الشهود لتحليل كلماتي ومعانيها. هذه مجرد خدعة أخرى من خدع الديمقراطيين التي اضطررت للعيش معها منذ يوم انتخابي".
وتردد أن "أيزنبرغ " شارك في المكالمة بين "ترامب" و"زيلينسكي" في 25 يوليو (تموز).
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:20 PM
الرئيس وصف التحقيق بأنه خدعة للديمقراطيين
رفض محامي البيت الأبيض جون أيزنبرغ المشتبه بتورطه في فضيحة أوكرانيا، الإدلاء بشهادته اليوم (الاثنين) أمام الكونجرس في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين من المتوقع تغيّب ثلاثة شهود آخرين.
واعتبر "ترامب" في وقت مبكر اليوم أنه يشعر بأنه لا يوجد سبب يدفع الشهود للإجابة على أسئلة المحققين، خصوصاً حول اتصاله مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يعتبر محور التحقيق، وفقاً لما أوردته قناة "فرانس 24".
وقال: الرئيس الأميركي على "تويتر": "لا يوجد سبب لاستدعاء الشهود لتحليل كلماتي ومعانيها. هذه مجرد خدعة أخرى من خدع الديمقراطيين التي اضطررت للعيش معها منذ يوم انتخابي".
وتردد أن "أيزنبرغ " شارك في المكالمة بين "ترامب" و"زيلينسكي" في 25 يوليو (تموز).
، مسؤول بالبيت الأبيض يرفض الإدلاء بشهادته للكونجرس في عزل "ترامب" ،
المصدر : الخليج 365
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