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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، في اتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل في اتجاه مواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب الشعف.
وبين "العكيمي" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.اليمن الجيش اليمني مليشيا الحوثي
الجيش اليمني يفشل تسللات حوثية إلى مواقع محررة في الجوفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-04
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، في اتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل في اتجاه مواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب الشعف.
وبين "العكيمي" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:11 PM
كبد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين) عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، في اتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل في اتجاه مواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب الشعف.
وبين "العكيمي" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
، الجيش اليمني يفشل تسللات حوثية إلى مواقع محررة في الجوف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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