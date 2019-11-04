شكرا لقرائتكم طقس الغد غير مستقر: أمطار وغبار مع ضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04 طقس الغد غير مستقر: أمطار وغبار مع ضباب متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس الغد غير مستقر: أمطار وغبار مع ضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.