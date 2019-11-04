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فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات مع سفير البحرين لدى المملكة

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2019-11-04

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات مع سفير البحرين لدى المملكة

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.




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