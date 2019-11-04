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فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات مع سفير البحرين لدى المملكة
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
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