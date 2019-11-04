أستاذ طب نفسي: هذا سبب الاكتئاب وطريقة النجاة منه

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ الطب النفسي الدكتور عبدالرزاق الحمد، أن الصحة النفسية ليست الخلوّ من المرض النفسي، ولكنها تحقيق الاستقرار والتوازن النفسي.

وأضاف الحمد، في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن “النضج النفسي” مستوى يتحقق للفرد من خلال التربية، وبناء نفسي تعمل الأسرة على تحقيقه لأبنائها منذ الحمل والولادة.

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وتحدث عبدالرزاق الحمد عن قضية الصراع بين الأجيال، وقال: نريد أن ننتج نفسيات مستقلة ومبدعة، وابنك لا يجب أن يكون صورة منك، ولابد أن تسمح لابنك أو ابنتك بمساحة من الاستقلالية والخلاف في التفكير، لتسمح بخروج شخصية جديدة تستطيع أن تأتي بما لم تأتِ به.

وتابع: الاكتئاب ينتج عن تراكم “الندم” في نفسية الفرد، والنجاة منه تأتي بتعلم آليات التكيّف مع الذات، وأول مستويات التكيف: أن تدرك أنك بشر تخطئ، وخير الخطائين التوابون.

ولفت الحمد إلى أن كل شخصية تجد الحرية فيما يعجبها فقط، والكبت يولّد عقدًا وصراعات نفسية، وعلاج الكبت أن توجه الفرد لحياة متكاملة من كافة جوانبها.