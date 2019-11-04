- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. رجل يعنف طفلتين بشكل صادم في حائل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. رجل يعنف طفلتين بشكل صادم في حائل!
متابعات الخليج 365 - هدى المطيري - حائل
أظهر مقطع فيديو، تعنيف رجل لطفلتين بخيزران داخل مؤخرة سيارة أمام المارة عند بوابة إحدى المدارس.
ولم تثنِ صرخات الطفلتين الرجل عن التوقف عن ضربهما، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستهجان تجاه الفعلة.
وطالب متداولو الفيديو الجهات المعنية بالتدخل ومعاقبة الرجل؛ لأن هذه الفعلة يعاقب عليها القانون؛ لأنها قد تتسبب في أذي بدني ونفسي كبير للأطفال.
ولم يصدر تصريح رسمي حتى مساء اليوم الاثنين من الجهات المعنية، فيما تم التحري عن بعض المعلومات للتوصل للرجل الذي ظهر بالمقطع ومعرفة دوافعه.
وحسب مصادر “متابعات الخليج 365” نفت إدارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بوحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل، التوصل لمعنف الطفلتين، ونفت صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من التوصل للشخص المعني، حيث لم يتم مباشرة الحالة حتى الآن؛ لعدم توفر المعلومات الكافية عن صاحب المقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رجل يعنف طفلتين بشكل صادم في حائل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.